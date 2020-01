Attimi di tensione per Letizia di Spagna: incontri poco graditi

Il 2020 non sembra essere iniziato nel migliore dei modi per Letizia di Spagna ed il marito Felipe: sembra che la coppia abbia riscontrato alcune difficoltà che hanno generato tensione a corte. I primi segnali sarebbero arrivati durante un’occasione pubblica importante, mentre le ultime notizie narrano anche di un incontro difficile che si è tenuto nelle ore scorse.

Letizia e Felipe, infatti, avrebbero visitato l’abitazione dell’Infanta Pilar, che si è spenta pochi giorni fa, dopo una lunga malattia, a Puerta de Hierro. Proprio durante questa visita la Regina Consorte avrebbe incontrato una persona con cui, in passato, ci sarebbero stati dei dissapori: Cayetano Martinez de Irujo, Conte di Salvatierra e autore di una biografia dalla quale era emerso un dettaglio particolare.

L’uomo, infatti, aveva scritto del fidanzamento di Letizia con l’allora Principe ereditario: sua madre, la Duchessa di Alba, era stata convocata a corte nei panni di consigliera; il compito della donna era capire se la Ortiz potesse rappresentare la donna giusta per il futuro Re di Spagna. Cayetano, nel suo libro, raccontò che, nonostante ormai Letizia sia sposata da molti anni, la vera opinione della madre in merito all’ex giornalista non sarebbe mai venuta fuori.

Le parole suscitarono molto scalpore, nonostante le recenti interviste rilasciate dal Conte parlando di Re Felipe VI: “Non ha mai commesso un errore anche in situazioni difficili. Ho sempre detto che è uno dei Re più preparati al mondo, e in effetti tale si sta dimostrando“. Le medesime parole di stima e gradimento, però, non sono state riservate a Letizia che, alla domanda riguardo alla sua opinione sulla donna ha risposto: “Non posso rispondere“. Le tensioni sono evidenti.

Un ulteriore momento di tensione si è verificato quando, sempre durante l’ultimo addio a Pilar, si sono incontrati Bruno Gomez-Acebo e Luigi Alfonso di Borbone, cugini di Felipe che, in passato, avrebbero avuto problemi legali. Insomma, Letizia Ortiz, forse più di tutti, sembra stia davvero risentendo di questo momento particolare, anche mostrandosi in pubblico più tesa ed impostata del solito.