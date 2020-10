Attentato a Nizza durante la messa, tre morti di cui due decapitati

Grave attentato nella mattina di giovedì 29 ottobre a Nizza, nella Basilica Notre Dame, la più grande Chiesa Cattolica Romana della città. La violenza dell’attentatore si è scatenata nel corso della messa mattutina delle 9 di stamani. Brandendo un coltello, l’uomo ancora non identificato ha ucciso tre persone decapitandone due, un uomo ed una donna, all’interno della Chiesa, mentre la terza vittima, una donna, sarebbe stata uccisa all’esterno.

La polizia francese ha immediatamente circondato la zona, accerchiando l’attentatore e sparandogli. L’uomo, che secondo le prime testimonianze inneggiava “Allahu Akbar”, è al momento in ospedale piantonato dagli agenti in attesa di essere interrogato. Secondo i primi rilievi degli investigatori, sembra che abbia agito da solo.

Non sono stati al momento rilasciati dettagli sulle identità delle vittime e dell’attentatore, con il Sindaco di Nizza Christian Estrosi che ha commentato che una delle vittime era una figura amministrativa della Chiesa estremamente apprezzata dai parrocchiani. Estrosi ha inoltre detto ai giornalisti che l’attentatore continuava ad urlare Allahu Akbar anche mentre riceveva le prime cure mediche dopo che la polizia gli aveva sparato. “Non c’è alcun dubbio sul significato del suo gesto. Quando è troppo è troppo, adesso è arrivato il momento per la Francia di esonerarsi dalle leggi della pace per poter eliminare definitivamente il fascismo islamico dal nostro territorio.“

Si tratta del secondo attentato di questo tipo in poche settimane in Francia, dopo che l’insegnante Samuel Paty era stato decapitato per strada a nord di Parigi dopo aver mostrato ai propri studenti le illustrazioni di Charlie Hebdo ritenute blasfeme in quanto rappresentati il profeta Maometto.

La stessa Nizza inoltre era stata teatro dell’attentato del 14 luglio 2016, quando un uomo alla guida di un autocarro travolse la folla impegnata nelle celebrazioni della Festa di Nazionale Francese commemorativa della Presa della Bastiglia uccidendo 86 persone.