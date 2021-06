Ci sono storie che non si vorrebbero mai raccontare, come quella accaduta nella città di London, in Ontario, situata a circa 200 chilometri dalla capitale, Toronto, dove un’intera famiglia, di fede musulmana, è stata letteralmente falciata mentre passeggiava su un marciapiede da un pick-up, guidato da un 20enne.

In questo modo hanno barbaramente perso la vita la nonna 74enne, i genitori di 46 e 44 anni, la figlia di 15 anni, mentre il fratellino di 9, unico superstite, si trova in ospedale e, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione della tragedia

Il veicolo ha colpito l’intera famiglia mentre camminavano lungo Hyde Park Road, all’intersezione con South Carriage Road. Secondo il capo della polizia Stephen Willliam, la tragedia non è accidentale ma tutte le vittime di questo terribile incidente sono state prese di mira perchè di fede musulmana.

Le vittime sono state rapidamente soccorse e sul caso è stata avviata un’indagine. Ovviamente questo tragico evento ha scatenato paure e ansie, specie nella comunità musulmana. Nathaniel Veltman, il pluriomicida, è stato arrestato in seguito, nel parcheggio di un centro commerciale dove si era fermato, vestito con un giubbotto antiproiettili, ed è stato accusato di quattro omicidi di primo grado e di un tentato omicidio. La prima udienza per il suo caso si terrà giovedì 10 giugno.

Il sindaco di London Ed Holter, ha dichiarato 3 giorni di lutto cittadino, dicendo che questo è stato un omicidio di massa perpetrato contro i musulmani, i londinesi e radicato in un odio indicibile. La famiglia è immigrata dal Pakistan circa 14 anni fa, secondo i media. Se il crimine d’odio fosse confermato, si tratterebbe del peggiore attacco contro i musulmani canadesi dall’assalto alla moschea di Quebec City del 2017, quando un uomo ha aperto il fuoco sui fedeli, uccidendo 6 persone.

Nella tarda serata di ieri 7 giugno, un flusso costante di persone si è recato a rendere omaggio alla famiglia sulla scena dell’attacco, lasciando fiori e recitando preghiere. Una campagna di foundraising su GoFundMe, a sostegno dei membri della famiglia delle vittime, ha già raccolto oltre 10.000 dollari statunitensi. Questa sera, 8 giugno, è prevista una veglia in una moschea, per ricordare le quattro persone uccise.