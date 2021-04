Attacco ad un commissariato di polizia in Francia: due morti

Avrebbe urlato Allah Akbar, poi si sarebbe scagliato contro una funzionaria della polizia aggredendola a morte con un coltello. Tragedia questo pomeriggio intorno alle 14:20 nel comando della polizia francese di Rambouillet, dove un 37enne, pare di origini tunisine, ha fatto irruzione nel comando seminando il panico.

L’aggressore è stato puntualmente circondato dagli agenti che hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco nel tentativo di fermarlo. L’agente colpita aveva 49 anni ed è morta quasi subito a causa di un arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valsi i soccorsi tempestivi chiamati dai suoi colleghi.

L’aggressore invece è stato trasportato in ospedale, ma poco dopo il suo arrivo è morto. Sotto shock la comunità di Rambouillet, piccola cittadina che si trova a 60 chilometri da Parigi, nella regione dell’Ile-De France. Sulla vicenda è intervenuto il Primo Ministro francese, Jean Castex, che ha parlato di “gesto di una cordardia infinita”. Lo stesso Premier si è recato subito sul posto per vedere che cosa fosse successo e per portare la solidarietà del Governo ai poliziotti.

Il 37enne non era schedato

Al momento le generalità del 37enne che ha colpito a morte la funzionaria non sono state rese note. Si sa soltanto che non era stato segnalato in precedenza fra le persone a rischio radicalizzazione. Era incensurato e prima d’ora non aveva commesso reati del genere. Come già detto, l’uomo è stato colpito dagli agenti presenti nel commissariato, che hanno fatto fuoco per difendere la loro collega.

La presidente della regione dell’Ile-De France, Valerie Pecresse, ha parlato chiaramente di un “tragico attentato” annunciando su Twitter che si sarebbe recata sul posto quanto prima per dimostrare il suo sostegno alle forze di polizia in lutto. “La Francia ha appena perso una delle sue eroine quotidiane, in un barbaro gesto di infinita codardia. Ai suoi cari desidero esprimere il sostegno di tutta la Nazione. Alle nostre forze di sicurezza voglio dire che condivido la loro emozione e la loro indignazione” – queste le parole del Premier Castex.

Gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce sull’accaduto e non è escluso che nelle prossime ore possano emerge ulteriori particolari su questo caso di cronaca che ha sconvolto la Francia. Il Paese d’Oltralpe non è la prima volta che viene colpito con attachi simili. Sull’accaduto indaga anche l’antiterrorismo francese, che sta valutando con attenzione il caso.