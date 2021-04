Arrestati in Francia sette ex membri delle Brigate Rosse

Il Governo francese ha fatto sapere di aver arrestato sette persone, sia ex membri delle Brigate Rosse che di altre formazioni terroristiche di sinistra già condannati e latitanti da tempo. L’operazione è avvenuta nell’ambito del dossier denominato “Ombre Rosse”, che riguardava appunto le persone arrestate all’alba di oggi 28 aprile. Gli arresti sono stati eseguiti dal nucleo antiterrorismo Sdat della polizia nazionale francese, in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana.

Secondo quanto si apprende da fonti della polizia francese, il blitz odierno era stato preparato da diversi giorni e nelle scorse ore le forze dell’ordine sono entrate in azione. Gli arrestati dovranno comparire entro due giorni dinanzi ai giudici francesi: l’Italia ha infatti presentato richiesta di estradizione nei loro confronti. In un primo momento le autorità italiane aveva chiesto l’estradizione di 200 persone, ma un meticoloso lavoraro preparatorio ha portato a selezionare solo i reati più gravi: difatti gli arrestati odierni sarebbero tutti coinvolti in fatti di sangue, almeno così si apprende dalla testata giornalistica Leggo.

Emmanuel Macron: “Si comprende il bisogno di giustizia”

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha espresso soddisfazione per l’operazione portata a termine dalle forze di polizia francesi e internazionali. Macron ha fatto sapere di aver dato seguito ad una precisa richiesta del nostro Paese: il presidente comprende a fondo il bisogno di giustizia che c’è in Italia, in quanto anche la Francia, come è noto, è stata fortemente colpita da atti terroristici.

Sulla vicenda è intervenuta anche Irene Terrel, storica legale dei terroristi italiani che si trovavano in Francia. Secondo l’avvocato “la Francia ha tradito”. Terrel si dice indignata per questa operazione, che secondo lei assomiglia ad una “piccola retata”. Adesso i giudici dovranno stabilire le misure cautelari nei confronti degli arrestati (o il loro rilascio condizionale): tali provvedimenti rimarranno in vigore fino a quando l’esame della richiesta di estradizione non sarà completato.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente altri particolari sull’operazione di Polizia che si è svolta nelle scorse ore in Francia. Inoltre, sempre da quanto si apprende dai media, pare che tre soggetti siano sfuggiti alla cattura e al momento ricercati dalle autorità. Si attendono quindi ulteriori riscontri investigativi da parte delle autorità prepposte alla pubblica sicurezza.