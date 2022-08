Arrestata la Vip, ha ucciso il suo compagno a coltellate

Ascolta questo articolo

In queste settimane, come sempre del resto, la cronaca è piena di fatti di cronaca più o meno gravi che fanno scalpore all’interno della pubblica opinione. Basti pensare a tutti gli incidenti stradali che si stanno verificando nel nostro Paese durante questa estate, incidenti che hanno provocato purtroppo diverse vittime, anche giovanissime. Proprio i giovani sono tra le persone più coinvolte dagli incidenti sulla strada. Intere comunità sono ancora oggi in lutto.

Ci sono però anche altri fatti di cronaca gravi, come gli omicidi. Il nostro Paese non è esente neanche da questo fenomeno, ad esempio si pensi ai tantissimi femmiicidi che avvengono di tanto in tanto in Italia. Anche a questo fenomeno le autorità stanno cercando di porre un freno, in quanto si tratta di qualcosa di molto preoccupante. E all’estero un grave fatto di cronaca ha scosso una intera nazione, vediamo che cosa è accaduto.

Uccide il compagno a coltellate

Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, una modella celebre su OnlyFans, Courtney Clenney, avrebbe ucciso il suo compagno a coltellate in un appartamento situato a Miami, in Florida, negli Stati Uniti d’America. La donna, una giovane 25enne, dovrà affrontare un’accusa di omicidio di secondo grado.

Da quanto è dato sapere, Courtney si trovava in una struttura di riabilitazione alle Hawaii per abuso di sostanze e disturbo post-traumatico, e proprio lì l’ha raggiunta la polizia federale statunitense quando l’ha arrestata. Le indagini attorno a questo caso sono state abbastanze complesse, da chiarire il movente del delitto.

La vittima sarebbe stata colpita dunque con diverse coltellate, il ragazzo assassinato si chiama Christian Obumseli, 27 anni. “Sono completamente scioccato soprattutto perché stavamo collaborando con le indagini e ci siamo offerti di consegnarla volontariamente se fossero emerse solide accuse nei suoi confronti” – così ha dichiarato il legale della donna alla stampa internazionale.