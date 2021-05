Una donna di 40 anni, Yui Inoue, nelle scorse ore è stata arrestata dalla polizia federale degli Stati Uniti d’America in quanto accusata di omicidio. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la donna avrebbe confessato agli agenti di aver ucciso i suoi bambini perchè avrebbe seguito il consiglio di alcune “voci”. I piccoli sono stati trovati massacrati presso l’abitazione di famiglia a Tempe, in Arizona. Sul caso la polizia sta continuando le indagini.

Già nel pomeriggio precedente alla tragedia i vicini avevano inviato una segnalazione alle forze dell’ordine, in cui spiegavano che nell’appartamento vicino si stesse consumando una lite tra marito e moglie. La polizia, giunta nell’appartamento, ha visto effettivamente che i due stessero litigando aspramente, per cui hanno provveduto a separarli. La vicenda sembrava finita lì, ma il mattino dopo i poliziotti sono tornati nell’abitazione, situata a 11 km fuori da Phoenix.

I corpi senza vita dei bimbi

Quando i poliziotti sono arrivati il mattino seguente nell’abitazione, hanno trovato i corpicini dei due bimbi senza vita. A denunciare quanto accaduto agli agenti sarebbe stata la stessa donna, che, come già detto, ha spiegato loro che il gesto le era stato consigliato da “voci” che aveva sentito.

Al momento del dramma il marito della signora non era in casa: non è considerato responsabile di nulla, per cui non è stato iscritto nel registro degli indagati. La donna è stata invece arrestata e portata in carcere. Sui bambini gli inquirenti hanno trovato evidenti segni di traumi fisici.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Arizona. Le “voci” che avrebbe sentito la donna le avrebbero consigliato in maniera insistente di uccidere i figlioletti. Il dramma ha sconvolto tutta la città di Tempe. Quando i poliziotti hanno avvisato il padre di quanto avvenuto quest’ultimo ha avuto un malore.