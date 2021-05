Archie compie due anni: gli auguri dei Reali e la richiesta di Harry e Meghan

Il piccolo Archie Mountbatten-Windsor, figlio primogenito del Principe Harry e della moglie Meghan Markle, compie oggi due anni di età, e per l’occasione la famiglia reale inglese ha fatto gli auguri tramite social al bambino mentre i genitori hanno fatto una richiesta particolare ai sostenitori per festeggiare il compleanno del piccolo.

La prima a fare gli auguri al pronipote è stata la Regina Elisabetta tramite la pagina Instagram ufficiale della Royal Family, nella quale è stata postata un’immagine di Archie neonato insieme ai genitori e la didascalia: “Oggi auguriamo ad Archie Mountbatten-Windsor un felice secondo compleanno“.

Sono poi seguiti gli auguri del Principe Carlo e di Camilla, che hanno scritto nell’account Instagram di Clarence House “Buon compleanno ad Archie, che compie due anni oggi” insieme ad una foto in bianco e nero di Carlo, Harry e Archie. Infine il Principe William e Kate Middleton si sono uniti al coro di auguri, postando una immagine dal battesimo di Archie scattata a luglio del 2019.

In occasione del compleanno di Archie, Harry e Meghan hanno fatto una richiesta tramite il sito di beneficenza Archewell Foundation. “Siamo stati profondamente toccati nel corso degli ultimi due anni nel sentire il calore e supporto alla nostra famiglia. Molti di voi donano in beneficenza a nome di Archie, e festeggiano il suo compleanno facendo del bene o degli atti di servizio, il tutto solo per vostra bontà“, scrive la coppia, ringraziando coloro che in questi anni hanno raccolto e donato fondi a nome del figlio.

Parlando della difficoltà mondiale ad uscire dalla pandemia di Covid-19, la coppia scrive che non sarà possibile recuperare fino a che tutti ed ovunque non potranno avere accesso al vaccino. Per questo motivo la coppia invita a donare per portare il vaccino alle famiglie vulnerabili di tutto il mondo, dando il via ad una raccolta fondi. “Non possiamo pensare ad un modo migliore per onorare il compleanno di nostro figlio. Se tutti mostriamo compassione, sia verso coloro che conosciamo sia verso gli sconosciuti, possiamo avere un profondo impatto“.

Per i prossimi 10 giorni, ogni donazione fatta verrà replicata da tre associazioni di beneficenza collaboratrici, portando ogni 5 dollari donati da privati a diventare 20 dollari effettivi. Archie, che vive insieme ad i genitori a Montecito in California da quando la coppia ha lasciato ufficialmente la famiglia reale lo scorso anno, diventerà presto un fratello maggiore. Meghan e Harry hanno infatti annunciato lo scorso febbraio di aspettare una bambina, il cui arrivo è previsto per l’estate.