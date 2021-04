Approfitta del lockdown per studiare: a 12 anni prende il diploma e la laurea

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Avere una mente così rapida è davvero una fortuna? Non sono così convita. Sono tante le storie di bambini prodigio come Mike che non solo non hanno mai avuto un'infanzia realmente felice, ma neanche una vita facile. La difficoltà di socialità che spesso si riscontra in questi geni dovrebbe essere maggiormente attenzionata e aiutata.