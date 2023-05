Anziano scoperto a fotografare di nascosto una ragazza: "Non so cancellare le foto"

Lo scorso weekend, un evento insolito ha scosso i social media, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. Una giovane influencer ha pubblicato un video che è diventato immediatamente virale, rivelando un incidente spiacevole accaduto durante una giornata di sole trascorsa in spiaggia con le sue amiche. La ragazza, che ha raggiunto una certa popolarità su TikTok, ha attirato l’attenzione di un uomo anziano che, da lontano, la stava fotografando senza alcun permesso.

La questione delle foto scattate in pubblico è sempre stata oggetto di dibattito. Molti paesi hanno leggi che consentono di fotografare le persone in spazi aperti, in quanto non possono aspettarsi un livello ragionevole di privacy in tali situazioni. Tuttavia, la buona educazione e il rispetto per gli altri suggeriscono che sia opportuno chiedere il permesso prima di immortalare qualcuno attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Negli Stati Uniti, ad esempio, è perfettamente legale scattare foto o girare video di persone in pubblico, condividendoli anche online senza dover oscurare i volti. Tuttavia, è sempre importante considerare il contesto e agire con discrezione.

Tornando all’incidente sulla spiaggia, la giovane influencer, invece di rimanere impotente di fronte all’uomo anziano che la fotografava, ha dimostrato un coraggio notevole affrontandolo direttamente. Senza chiamare la polizia o causare un’escalation della situazione, si è avvicinata all’uomo e gli ha chiesto gentilmente di eliminare le foto che aveva appena scattato. L’uomo, visibilmente colto alla sprovvista, ha obbedito all’istante. Tuttavia, la ragazza ha dimostrato di avere ancora più intuizione e determinazione, chiedendo all’uomo di cancellare le foto anche dal cestino del suo dispositivo.

Inizialmente, l’uomo ha negato di sapere come funzionasse la cartella di eliminazione, ma una delle amiche della ragazza si è offerta di mostrargli come accedervi. Con grande sorpresa di tutti, le ragazze hanno assistito all’anziano che selezionava le immagini del corpo della influencer e le eliminava definitivamente. Non contenta di aver risolto il problema, la giovane ha deciso di condividere il suo gesto coraggioso con il mondo intero, registrando un breve video che ha successivamente pubblicato su TikTok.

La reazione al video è stata immediata e controversa. La maggior parte degli utenti ha sostenuto la ragazza, elogiando il suo coraggio e apprezzando il suo impegno nel difendere il diritto alla privacy e al rispetto di sé stessa e delle sue amiche. Questo evento ha sollevato un dibattito sulla moralità e l’etica delle fotografie scattate in pubblico senza il consenso dei soggetti ritratti.