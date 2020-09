Anziana compra confezione da 30 Durex pensando che fossero bustine di tè

A volte, quando bisogna fare qualcosa, dimenticare gli occhiali non è proprio la migliore delle mosse. Soprattutto quando si è anziani. Incappare nell’errore è assai plausibile e, se poi l’errore in questione è davvero imbarazzante ma al contempo simpatico e tale senza dubbio da strappare un sorriso, ecco che la storia non può non essere raccontata.

La protagonista della vicenda è Rosemarie Riley, una donna di 76 anni, del Lancashire in Inghilterra. L’anziana è uscita di casa per recarsi al supermarket e fare la spesa, ma una volta giunta a destinazione si è accorta che aveva dimenticato gli occhiali a casa. Certo, la vista è bassa ma niente paura, la spesa la si fa lo stesso! Il risultato è stato davvero sorprendente.

La signora Riley ha comperato tutto ciò che le occorreva, pane, latte e soprattutto il tè. Una volta tornata a casa e svuotate le buste della spesa, l’anziana ha tirato fuori anche l’errore commesso: al posto del tè ha acquistato un pacco di preservativi. Difatti, la 76enne, mentre effettuava i suoi acquisti, ha accidentalmente messo nel carrello e portato a casa, un pacco da 30 Durex, convinta che si trattasse invece di tè Tetley.

Ma ancora non si è accorta della cosa. A svelare l’arcano è stato invece il marito della donna, John Riley, 78 anni che, scoperta la scatola di preservativi, si è spaventato e soprattutto si è domandato per quale ragione la moglie li avesse acquistati. L’anziano signore, visionando lo scontrino, si è reso conto che l’importo digitato (17 sterline) fosse un tantino alto per un pacco di tè.

È stato solo in quel momento che la nonnina si è accorta dell’errore e insieme al marito ha subito avvisato la nipote Gemma, 29enne. La coppia di anziani ha chiesto alla ragazza di riportare i Durex in negozio e farsi rimborsare i soldi. La nipote dei signori Riley, visibilmente divertita, ha postato l’accaduto su Facebook.

Gemma ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alla nonna, raccontando dettagliatamente la vicenda. “Insomma…mia nonna ha comprato questi pensando che fossero bustine di tè – e la sua meravigliosa nipotina ora ha il compito di restituirli. Quindi, per favore, se qualcuno mi vede restituire questi, non giudicatemi male. Lei voleva solo le sue bustine di tè dello Yorkshire. Se ripenso non posso smettere di ridere, ho visto gente piangere letteralmente dalle risate al racconto della storia“, ha scritto su Facebook la 29enne.

Inutile dirlo, il post ha subito fatto il giro del web diventando virale in pochissimo tempo e raccogliendo più di 12.000 Mi piace, condivisioni e commenti. La signora Riley si è detta mortificata per l’accaduto e adesso sicuramente, quando uscirà di casa, si assicurerà di avere con sé gli occhiali da vista, prima di acquistare qualcosa.