Ancora problemi per Harry e Meghan Markle

Dopo aver lasciato Londra e la regina d’Inghilterra, non sono ancora terminati i problemi per Harry e Meghan Markle purtroppo. Come prima cosa, la regina d’Inghilterra Elisabetta II ha deciso di vietare l’uso del marchio “Royal Sussex” ad Harry e Meghan Markle ma non è tutto. Infatti, i tabloid inglesi hanno fatto arrabbiare i duchi del Sussex ancora una volta, come era già successo in passato.

Infatti, Harry e Meghan Markle hanno postato un messaggio ufficiale nel quale attaccano aspramente i tabloid. Nel messaggio si legge che i due duchi del Sussex non rilasceranno ulteriori interviste alla stampa nazionale. In modo particolare hanno menzionato sia il “The Sun” che il tabloid “Mirror“. Tutto è spiegato dettagliatamente su una dura lettera scritta personalmente da Harry e pubblicata in via ufficiale dallo stesso duca.

Nella lettera, il duca spiega come sua moglie – Meghan Markle – venga duramente trattata dagli stessi tabloid inglesi come la madre Diana. Harry vuole evitare che l’amata consorte subisca lo stesso trattamento che è stato riservato alla principessa Diana. Trattamento che ha devastato emotivamente, si legge nella lettera, la madre di Harry. Per questo motivo, il duca vuole che Meghan venga lasciata in pace dalla stampa aggressiva inglese.

Harry scrive nella lettera: “Ho molta paura che la storia si ripeta nuovamente. Ho perduto mia madre ed ora vedo che la mia amata moglie Meghan viene trattata allo stesso modo dai tabloid. Non voglio che anche essa cada vittima di queste forze violente ed aggressive“. Il duca aggiunge che non vuole vedere sua moglie soffrire a causa della stampa, come è già successo purtroppo per la madre Diana. Diana che è stata letteralmente aggredita dalla stampa inglese per anni.

Nella prossima settimana inoltre, ci sarà la prima udienza in tribunale tra Harry e Meghan contro il “Mail on Sunday“. Tabloid inglese che ha pubblicato nel 2019 la lettera di Meghan Markle a suo padre Tom. Ma non è tutto, infatti lo stesso tabloid ha mandato in stampa dei messaggi privati scambiati tra Harry e Tom Markle, il padre di Meghan. Messaggi che risalgono a prima delle nozze reali tra Harry e Meghan e quindi a diverso tempo fa.

Nei messaggi leggiamo che Harry vuole parlare con il padre di Meghan urgentemente. Dice che solo loro possono aiutarlo e che non sono arrabbiati con lui ma vogliono solo parlare. Harry afferma: “Se parlerai con i tabloid te ne pentirai, ho cercato di contattarti tutta la settimana ma non rispondi“, afferma Harry. Meghan invece gli scrive di essere preoccupata per la sua salute, soprattutto dopo l’infarto. “Rispondi, altrimenti non ti possiamo aiutare” dice Meghan. Il padre risponde di non aver fatto nulla di male contro di loro, gli dispiace se l’infarto gli ha causato dei problemi.