"Amore ti aspetto in camera": la prima notte di nozze si trasforma in un incubo

Quella di cui sto per parlarvi è una tragedia che non si è mai vista neppure nei film ma per ricostruirla, occorre partire dal giorno del matrimonio di Danny Emsley e Clare, rispettivamente 37 e 35 anni.

Il matrimonio, si sa, dovrebbe rappresentare il giorno più bello della vita di una persona ma, dopo la cerimonia, con tanto di foto di rito, i due sono andati a letto, emozionati come non mai, desiderosi di trascorrere insieme la loro prima notte di nozze. A questo punto qualcosa non è andato secondo i piani, trasformando il loro sogno in un incubo.

L’accaduto

Danny, che non aveva nessun problema di salute, era sano ed in ottima forma, è morto improvvisamente, senza che nessun indizio riesca a far luce su questa misteriosa e tragica vicenda. Clare, in un post su Facebook, ha scritto: “Venerdì è stato il giorno più bello della mia vita. Ci siamo sposati, siamo stati felici. Io ho giurato amore eterno all’uomo più gentile, onesto e speciale del mondo. Mai nella vita mi era capitato di incontrare una persona come lui”.

I due neo sposi avevano trascorso un giorno davvero perfetto, circondati dal calore e dall’affetto dei familiari e degli amici e da tante risate, senza che potessero desiderare nulla di meglio. Clare non si aspettava assolutamente che il suo matrimonio si sarebbe devastato in un modo così tragico. Danny è deceduto solo 12 ore dopo il ricevimento, nello stesso albergo dove era stato festeggiato il matrimonio e la 32enne ha dichiarato: “Il mio Danny è stato crudelmente strappato a questa vita, alla mia vita”.

Nessuna spiegazione alla tragedia

“Ora nel mio cuore c’è un buco che nessuno mai potrà riempire. E sinceramente non ho idea di come farò a passare la vita senza il mio adorato marito”. Sono queste le parole di una donna disperata, devastata, affranta da un dolore che non si può capire e che non riesce nemmeno a descrivere per quanto è forte.

Un amico stretto della coppia ha confessato ad un settimanale che Danny è andato a letto poco prima delle 23:30. Clare si è recata in camera a controllare che fosse tutto ok alle 00:30 e lui stava bene. Così lei si è trattenuta a fare festa fino all’1:30. Quando Clare si è accorta che il marito fosse ormai deceduto, ha urlato in modo atroce… una scena terrificante cui hanno assistito gli amici della coppia.