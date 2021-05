Amazon si è comprato la Metro Goldwyn Myers

Amazon ha comprato la storica casa di produzione hollywoodiana MGM, la Metro Goldwyn Myers, nacque nel 1924. L’accordo è già firmato mancano solo alcuni cavilli burocratici. La casa di produzione ha come simbolo il leone che ruggisce, La mascotte della MGM, e prima ancora della Goldwyn Pictures, che compare nei loghi animati delle compagnie, si chiama Leo the Lion (Leo il leone) e ha prodotto dei capolavori di arte cinematografica tra cui Via col vento, il mago di Oz e 2001 Odissea nello Spazio ed alcuni film su James Bond.

Amazon Prime Video, la piattaforma streaming per vedere cinema e serie tv rinfoltirà così il suo catalogo, con film come La pantera rosa e Rocky, Il Signore degli Anelli, da RoboCop al Silenzio degli innocenti, fino all’intera collezione di Tom e Jerry, Thelma & Louise, Tomb Raider. Amazon intende fare concorrenza a Disney, Paramount e Netflix.

Il New York Times la definisce “una operazione commerciale che chiude una storica epoca di Hollywood e ne apre un’altra”, per quanto riguarda 007 è solo per il 50% proprietà di Amazon perchè ancora di proprietà della Eon productions; secondo il settimanale Variety: “Amazon farà molta fatica a ottenere il loro necessario consenso nel caso decidesse, di mostrare il prossimo film di James Bond su Amazon Prime Video”.

Il motivo principale dell’acquisizione secondo il New York Times per Amazon è avere il maggior numero di telespettatori in streaming e compra soprattutto le proprietà intellettuali, soprattutto in un periodo così di pandemia in cui i cinema sono chiusi e le persone guardano a casa i film.

Secondo Lucas Shaw, giornalista di Bloomberg, “Amazon aveva avuto poco successo con i film che si era fatta da sola con i suoi Amazon Studios, e la pandemia ha reso impossibile portare nelle sale i film della MGM, e la reperibilità di contenuti sempre nuovi, che ora saranno fruibili sulla piattaforma Amazon”.