Amante dello sposo interrompe il matrimonio e rivela: "Sono incinta, questo è tuo figlio"

Il momento del matrimonio è uno dei giorni più belli che una coppia possa vivere. Giurarsi amore eterno, intraprendere un nuovo cammino insieme, creare una nuova famiglia, entusiasma e rende felici tutti gli uomini e tutte le donne che vivono il momento. La felicità è a portata di mano e niente e nessuno potrà scalfirla in alcun modo.

In realtà però le cose non sempre vanno come ci si aspettava e dal sogno, presto si può sprofondare in un incubo senza fine. È quanto accaduto a Detroit, in Michigan, negli USA, dove il matrimonio è stato interrotto dall’amante dello sposo. Non si tratta del colpo di scena di una soap opera né quello di una fiction, bensì della realtà.

La donna è intervenuta urlando e, non solo ha confessato di essere l’amante dello sposo ma ha aggiunto anche un altro scoop: è in attesa del figlio dell’uomo. Il tutto è avvenuto proprio mentre il Pastore stava leggendo i voti della coppia, per poi proclamarli marito e moglie. Il momento è stato filmato e le immagini sono finite su “Tik Tok”.

Nella clip, dalla durata di 33 secondi, si vede la reazione della sposa e quella di tutti gli invitati, i quali increduli assistono alla scena. La donna, continuando ad urlare ha confessato: “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso la tua medicina oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi … Ho qui il tuo bambino!“.

Ci ha pensato la figlia della sposa ad allontanare la donna, ma le conseguenze sono state inevitabili. Il filmato ha subito fatto il giro del web, catturando l’attenzione di tantissimi utenti. Come riportato dal “Daily Star”, le immagini hanno totalizzato ben 1,6 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. A pubblicare la clip è stata l’utente Danielle on Demand, invitata al matrimonio e testimone della scena bizzarra.