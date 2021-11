La resistenza alla vaccinazione contro il Covid-19 è un fenomeno ormai diffuso in tutto il mondo, e la Svizzera non ne è esente, anzi qui c’è un paese in cui il 100% dei residenti non è vaccinato. Stiamo parlando di Alpthal, un comune del Canton Svitto con poco più di 600 abitanti, noto per essere una tappa del Cammino di Santiago di Compostela e per la spettacolare vista sulle Alpi.

In questo paese alpino nessun abitante vuole farsi vaccinare contro il covid-19 e per questo sono stati soprannominati “i ribelli del coronavirus“. Tuttavia, non si tratta di un’opposizione battagliera, bensì di puro disinteresse per la vaccinazione che non genera conflitti: le persone semplicemente non si recano negli hub vaccinali, nonostante abbiano ricevuto la raccomandazione da parte degli operatori sanitari.

I medici che seguono i pazienti a rischio e gli anziani assicurano di aver consigliato loro di sottoporsi alla vaccinazione, ma il consiglio è stato vano. Il motivo è che l’intera città diffida del vaccino, a tal punto che per convincerli all’inoculazione è stato fatto arrivare l’autobus trasformato in centro di vaccinazione su ruote.

Ma anche questo provvedimento non è servito a nulla: giunto ad Alpthal, l’autobus ha trovato il sindaco Adelbert Inderbitzin, che ha parlato a nome della gente del posto: “Tornate da dove siete venuti. Qui non abbiamo bisogno di vaccini”, queste le sue parole.

Un lavoratore locale ha affermato che è solo uno spreco di soldi perché la gente ha già “messo in chiaro” di non volersi vaccinare. Chi dovesse cambiare idea e dovesse decidere di farsi vaccinare dovrà farlo nella vicina città di Einsiedeln. “L’autobus delle vaccinazioni si fermava nella nostra città e aspettava per ore senza che nessuno arrivasse”, ha detto il funzionario, aggiungendo che “ho risparmiato loro il tempo di attesa perché sapevo che non sarebbe venuto nessuno“.

Questa resistenza alla vaccinazione contro il coronavirus è stata osservata in gran parte della Svizzera, dove solo il 65% degli svizzeri risulta essere completamente vaccinato.