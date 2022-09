"Almeno ora la nonna è con il bisnonno", il commento del Principe Louis dopo la morte di Elisabetta

Ascolta questo articolo

La Principessa del Galles, questo il nuovo titolo di Kate Middleton in seguito alla ascesa al trono del suocero Re Carlo III, ha svelato al pubblico la dolce reazione del figlio Louis , che ha 4 anni, davanti alla notizia della scomparsa della bisnonna, la Regina Elisabetta II.

A raccontare il suo commento è stata la 28enne Banita Ranow, che insieme a migliaia di sudditi si è radunata davanti al Castello di Windsor per omaggiare la monarca, morta all’età di 96 anni. Banita si trovava in prima fila quando, inaspettatamente, dal castello sono usciti i Principi William ed Harry e le rispettive mogli, Kate e Meghan Markle, che hanno personalmente ringraziato la folla presente, rimanendo a parlare con il pubblico per oltre 40 minuti.

Banita racconta di aver sentito Kate Middleton dire ai bambini presenti quale fosse stata la reazione del suo figlio minore, il Principe Louis, davanti alla notizia della morte della Regina. “Louis ha detto: ‘Almeno ora la nonna è con il bisnonno‘”. La 28enne racconta di aver visto Kate commuoversi nel parlare con i bambini, e commenta anche di essere rimasta piacevolmente sorpresa nel vedere i due fratelli e le rispettive spose insieme, aggiungendo: “È stato veramente bello“.

Anche sua madre, la 64enne Baljinder Ranow, ha detto che vedere di nuovo insieme i “Fab Four” è stato “Favoloso, bellissimo da vedere, molto emozionante. Mi sento che la Regina lo avrebbe amato. Spero che rimanga così in futuro, e che i fratelli tornino uniti“.

Durante l’incontro con il pubblico, una giovane ha regalato al Principe William un peluche dell’orsetto Paddington, fortemente associato alla regina anche in seguito al filmato che girarono insieme per il Giubileo di Platino alcuni anni fa. William ha accettato il regalo, indicando che potrebbe donarlo al figlio primogenito. “Questo è così dolce. Grazie mille. Potrei regalarlo a George“, ha detto William nel momento, ripreso dalle telecamere della stampa.