Alluvioni in Kentucky, muoiono 4 fratellini strappati dalla corrente dalle braccia della madre

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Le alluvioni sono una delle catastrofi peggiori, l'acqua che si mischia al fango ed ai detriti non da scampo, e distrugge ogni cosa che riesce a raggiungere. In America poi le case non hanno fondamenta come le nostre, quindi vengono trascinate via completamente intere quando arriva l'alluvione. Condoglianze a questi poveri genitori.