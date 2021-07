Alluvione Germania: almeno 80 morti, 1300 dispersi e 200 mila senza elettricità

Secondo il Bild, quotidiano di tipo tabloid tedesco, sono almeno 80 le vittime causata dalla pioggia e dalle inondazioni delle ultime ore. Secondo i dati 30 persone sono morte nella Renania Settentrionale-Vestfalia e almeno 50 in Renania-Palatinato, ma i numeri, per il portavoce della questura di Coblenza, dovrebbero drasticamente aumentare nelle prossime ore.

Purtroppo anche i dispersi, sempre come riportato dal Bild, sta aumentando in maniera vertiginosa: “La zona più colpita è il distretto di Ahrweiler. Secondo quanto riferito dall’amministrazione distrettuale, nel luogo risultano attualmente disperse un totale di 1300 persone! Secondo il rapporto della polizia, solo lì sono morte 19 persone”.

Secondo l’operatore di rete Westnetz GmbH, le interruzioni di elettricità nei due stati occidentali riguardano almeno 200.000 persone. Le forti piogge colpiscono anche il Belgio orientale, ove le vittime sono salite a 9 durante la tarda serata di giovedì e anche lì le forniture di elettricità, gas e acqua della città sono state gravemente danneggiate.

Angela Merkel ha definito questo alluvione come una vera e propria catastrofe per la nazione, promettendo di cercare in ogni modo di aiutare i cittadini colpiti. Ma anche la Cancelliera afferma di essere molto preoccupata per il numero delle vittime: “Temo che non vedremo l’intera portata della tragedia nei prossimi giorni”.

Tra i primi a mostrare una vicinanza al popolo tedesco troviamo Joe Biden e del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ove con un messaggio scritto al presidente Frank-Walter Steinmeier, si stringe nel dolore all’amico popolo tedesco con sentimenti di partecipe cordoglio per questa catastrofe.

Invece con un telegramma, indirizzato sempre al Presidente della Repubblica Federale della Germania, Franz-Walter Steiner, Papa Francesco si dichiara profondamente colpito da quanto accaduto e ricorda con una preghiera le vittime di questo tragico alluvione.

Anche il mondo del calcio si sta muovendo per dare solidarietà. Il Borussia Dortmund, con l’amministratore delegato Hans-Joachim Watzke, dichiarano di essere pronti a disputare un match di amichevole ad Hagen in cui tutti gli incassi andranno in beneficenza.