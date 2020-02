Allarme locuste in Arabia Saudita: invasione in atto

Tutto vero: le famigerate locuste hanno invaso in ogni dove il regno dell’Arabia Saudita. Gli sciami d’insetti sono arrivati dai paesi limitrofi, che hanno lottato aspramente per limitare la diffusione degli enormi sciami d’insetti famelici.

Tutte le autorità saudite hanno raddoppiato tutti gli spruzzi aerei quotidiani per combattere l’enorme numero di locuste. Il dottor Mohammad Al-Shammrani, sovrintendente della lotta agli insetti del ministero dell’Ambiente, dell’Agricoltura e dell’Acqua, ha detto alla TV locale “Arab News” che tutti gli sciami di locuste sono arrivati dall’Africa orientale.

Stiamo parlando delle locuste rosse, le quali possono essere feroci e mangiare tutti i raccolti di vegetali. Gli sciami stessi hanno attaccato tutti i i raccolti di “Jazan, Asir, Al-Baha, Al-Leith, Qunfodah e Makkah” e sono stati contrastati aspramente da squadre specializzate. Tutte le condizioni ambientali di queste regioni hanno così permesso alle locuste rosse di crescere velocemente e di deporre numerose uova. Il dottor Mohammad Al-Shammrani rivela alla TV locale: “Abbiamo combattuto tutte le locuste ogni giorno dall’inizio di gennaio 2020 fino alla fine. Abbiamo sterminato la prima generazione di sciami, che hanno attaccato Jazan fino alla regione di Makkah.“

Sono stati “presi di mira due sciami di locuste ad Qunfodah e Al-Leith“. Nuovi sciami sono giunti sul territorio saudita da paesi vicini come Eritrea, Etiopia, Somalia, Yemen, Oman ed India. Tutti gli sciami sono arrivati a Najran dallo Yemen e pochi di loro hanno raggiunto purtroppo anche le popolose e fertili regioni di Asir e Riyadh.

L’ingente numero di locuste e la velocità del vento stesso hanno aiutato gli sciami a diffondersi in regioni come Al-Qassim, Hail e la provincia orientale. Tutte le squadre di combattimento stanno lavorando senza pausa per monitorare il movimento degli sciami stessi ed effettuare spruzzi aerei controllati. Tutti gli effetti delle locuste sulle colture di vegetali possono essere dannosi se non si interviene rapidamente e proficuamente.

I famigerati sciami possono spazzare via i raccolti in poche ore. Per questo motivo Al-Shammrani ha affermato che gli spruzzi di insetticida sono stati intensificati nella stagione di primavera ed invernale e dalla costa sud alla costa ovest, così come nella costa nord del Mar Rosso stesso. “Usiamo gli aerei a spruzzo nelle aree e nei terreni accidentati e pericolosi. Tutti gli insetticidi usati sono approvati dall’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura“, ha detto il dottore. Le locuste tendono a moltiplicarsi velocemente durante le piogge, specialmente nelle zone desertiche ed ad alta umidità. Esistono 7 paesi che sono famosi per avere enormi sciami di locuste: Eritrea, Etiopia, Sudan, Yemen, Oman, Arabia Saudita e Somalia.