In questo periodo l’attenzione intorno al fenomeno degli UFO sta crescendo sempre di più. Sono molte le persone che nel mondo sostengono di aver visto oggetti volanti non identificati o di aver avuto contatti con civiltà extraterrestri. Sebbene la maggior parte di questi avvestimenti si riveli poi una fake news, non sembra essere andata così la vicenda che vede protagonista Walter Haut, ex ufficiale dell’esercito statunitense, ormai deceduto.

In queste ore, infatti, il quotidiano britannico The Sun ha pubblicato un video che ritrae l’uomo durante un’intervista, la quale sarebbe stata girata nel 2020. Cinque anni dopo l’uomo poi è morto. La vicenda rimane ancora profondamente avvolta nel mistero: l’uomo sostiene di aver visto un alieno grande come un bambino di 10 o 11 anni. L’avvistamento sarebbe avvenuto in New Mexico, e lo stesso Haut aveva scritto una testimonianza, poi fatta immediatamente ritirare.

L’alieno era nei pressi di Roswell

A destare ancora più interesse, è il fatto che l’avvistamento di Haut sarebbe avvenuto nei pressi di Roswell, località nota per lo schianto di un presunto disco volante nel luglio del 1947. In quell’occasione le autorità inizialmente parlarono della caduta di un oggetto volante non identificato, salvo poi specificare qualche ora più tardi che quelli recuperati non erano i resti di un Ufo ma di un pallone sonda.

Eppure da allora l’attenzione per il fenomeno è cresciuta: alcuni testimoni sostennero che a Roswell, nella presunta navicella aliena, vi fossero anche dei corpi, i quali furono portati via dalle autorità. Sul caso ancora oggi c’è un acceso dibattito tra scienziati e ufologi, che sicuramente verrà alimentato dopo la pubblicazione della testimonianza di Walter Haut.

L’ex ufficiale ricorda che il corpo dell’alieno da lui avvistato era malmesso, tra l’altro nell’intervista del 2020 affermava di non ricordare neanche il colore del corpo del presunto extraterrestre. La testimonianza di Haut è destinata sicuramente ad alimentare il dibattito sulla questione alieni ed Ufo all’interno dell’opinione pubblica.