Alexei Navalny è atterrato a Berlino ed è ricoverato presso l’ospedale della Charitè

Recentemente è atterrato in Germania Alexei Navalny, l’oppositore politico russo di Vladimir Putin, trasportato in coma dalla Siberia dopo un’ipotesi di avvelenamento, che è stata denunciata da parte dei familiari dell’oppositore politico e poi smentita dai medici russi. Gli stessi, infatti, confermano che si tratti soltanto di un disturbo metabolico che ha effetti molto simili a quelli dell’avvelenamento sul sistema nervoso.

Attualmente, le condizioni di salute del dissidente russo Alexei Navalny sono stabili – affermano i medici stessi – i quali se ne stanno occupando al momento. Le condizioni dell’oppositore comunque rimangono molto gravi. Dalla Siberia (precisamente dalla cittadina di Omsk) è stato trasferito a Berlino, presso un ospedale tedesco quindi per le cure del caso. Ora il dissidente di 44 anni si trova presso l’ospedale della Charitè in Germania.

Conosciamo già la storia dell’oppositore politico Alexei Navalny, il quale da tempo critica aspramente i modi di fare e la politica del presidente russo Vladimir Putin. Lo scorso giovedì, il dissidente era stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale siberiano di Omsk in rianimazione dopo un iniziale sospetto di avvelenamento, dopo aver bevuto un bicchiere di tè in aeroporto.

Inoltre sembra, secondo i sostenitori del dissidente russo Alexei Navalny, che – dietro ai ritardi ed al caos generato da questa situazione particolare – ci sia addirittura Mosca e, più nello specifico, il Cremlino. Secondo il parere dei medici russi che si sono subito occupati di Alexei Navalny, non ci sarebbero le prove dell’avvelenamento sostenute sia dalla famiglia del dissidente russo sia dai suoi sostenitori.

Secondo i suoi sostenitori infatti, ritardando il trasferimento in Germania, le eventuali tracce residue di veleno all’interno dell’organismo di Alexei Navalny, saranno totalmente scomparse e non ce ne sarà più traccia riscontrabile mediante analisi del sangue oppure delle urine dello stesso oppositore. Così è quanto è stato riferito anche da parte di Anastasija Vasilieva, cioè la dottoressa che si sta occupando del dissidente russo dall’inizio del coma dello stesso.