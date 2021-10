E’ mistero in Albania, dove quattro turisti russi sono stati ritrovati morti presso un resort in una località balneare nella zona ovest del Paese. Le quattro vittime, tutte facenti parte dello stesso nucleo familiare, sono state trovate asfissiate nella sauna dell’hotel nella tarda serata di venerdì presso il villaggio di Qerret.

La polizia ha rivelato che si trattava di una coppia di 60 e 59 anni, la loro figlia Katya di 31 anni ed il partner 37enne di quest’ultima. Le autorità stanno interrogando l’intero staff dell’hotel per venire a capo del mistero della morte dei quattro. In particolare, gli investigatori stanno cercando di capire come si sia verificata la morte delle vittime.

I quattro turisti sono morti tutti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, e si teme che siano stati sopraffatti da fumi tossici. La comitiva aveva da poco fatto il check in presso l’albergo di lusso Gloria Palace Hotel quando hanno deciso di fare una sauna che li ha portati alla morte. Prima di soccombere dentro la sauna, la famiglia aveva ordinato cibo e bevande da recapitare nella sauna.

Un impiegato dell’hotel ha raccontato ai media locali: “Ho urlato diverse volte che i drink e la frutta erano pronti, ma nessuno mi ha risposto. Sono quindi entrato nella sauna, e li ho visti. Erano tutti soffocati“. Pare, secondo il racconto del testimone, che una delle vittime fosse reclinata su una sdraio di legno, due fossero sulle panche della sauna e l’ultima fosse seduta a terra.

In un comunicato ufficiale, la polizia ha confermato: “Alle 22:20 circa nella località di Qerret, Kavaja, i cadaveri di quattro persone di nazionalità russa sono stati rinvenuti in una sauna. Sono tutti asfissiati“. I quattro erano arrivati all’Hotel a cinque stelle una sola ora prima della tragedia. Tra le potenziali cause che gli investigatori stanno vagliando, un problema tecnico al sistema di ventilazione della sauna, una possibile mancata manutenzione dell’impianto e eventuali sostanze alcoliche consumate dalle vittime prima dell’ingresso nella sauna.