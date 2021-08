Una terribile tragedia si è verificata in Alaska, negli Stati Uniti d’America, precisamente nell’area del Misty Fjords National Monument, dove nelle scorse ore un aereo da turismo è precipitato per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento. Purtroppo per tutti i membri dell’equipaggio, cinque turisti e il pilota, non vi è stato nulla da fare. Sono tutti morti sul colpo. Le autorità fanno sapere che i turisti che si trovavano a bordo del velivolo stavano facendo una crociera e avevano deciso di effettuare una escursione in aereo non organizzata dalla compagnia Holland America Line, che è proprietaria della nave con cui i vacanzieri stavano viaggiando.

Le ricerche sono state difficili in quanto la zona in cui è caduto il velivolo era molto impervia. Le condizioni meteo, poi, non erano assolutamente ottimali. Gli elicotteri della Guardia Costiera degli Stati Uniti hanno sorvolato l’area in cui l’aereo era scomparso per diverse ore, fino a quando hanno trovato il velivolo schiantato al suolo e distrutto con accanto i corpi del malcapitati. Il velivolo era un De Havilland Beaver. Sul caso sono in corso le relative indagini.

Tanti incidenti nella zona

Gli Alaska State Troopers, in una nota, hanno spiegato che i soccorsi sono stati attivati immediatamente dopo l’allarme, scattato intorno a mezzogiorno. Come già detto, il peggioramento delle condizioni meteorologiche non ha consentito di individuare immediatamente l’area. Tra l’altro non è il primo incidente che capita nella zona.

Già nel 2019 due aerei si scontrarono a mezz’aria uccidendo 6 persone su un totale di 16 passeggeri. Anche in quel caso, secondo quanto spiega Fanpage, i passeggeri del velivolo erano in viaggio su una crociera. In Alaska ci sono molte compagnie che offrono viaggi in aereo nei luoghi più suggestivi del Paese.

Nel 2015 un altro aereo si schiantò su una parete rocciosa in granito uccidendo tutti i suoi nove occupanti. Si è trattato di tragedie che hanno avuto un grande impatto all’interno della comunità locale. Lo schianto del 2015 avvenne nei pressi di un lago situato sempre nell’area del Misty Fjiords.