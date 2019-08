Alain Delon: dopo l’ictus in Svizzera per riposare

Un ictus ha colpito Alain Delon. L’83enne, attore francese, ha avuto un’emorragia cerebrale ‘leggera’, questo il motivo per cui, da qualche settimana, sta riposando in una clinica della Svizzera.

Ad affidare alla stampa francese la situazione di Alen è stato il figlio, Anthony Delon, il quale ha riferito anche che le funzioni vitali del padre sono ‘perfette’ e che i medici riferiscono una situazione stabile.

Le reali condizioni di Alain Delon

Prima che l’attore si ritirasse in Svizzera, Anthony Delon ha tenuto a precisare che il padre era stato operato in un ospedale di Parigi, la Pitié-Salpétriere, e che per tre settimane era rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le notizie del malore dell’anziano attore erano giunte il 14 giugno, allora venne ricoverato con urgenza all’ospedale americano di Neuilly, vicino a Parigi. Un mese prima l’artista era stato premiato al Festival del cinema di Cannes con la Palma d’oro alla carriera.

Dopo il malore, i fan dell’attore erano molto preoccupati, a rassicurali c’erano i bollettini medici che riferivano uno stato di coscienza dell’attore e buona salute, poi più nulla. In questi giorni i familiari sono usciti dal silenzio e hanno aggiornato, attraverso la stampa, su quali siano le reali condizioni di Alain Delon. Pare che l’attore della notte tra il 10 e l’11 luglio ha avuto una complicazione causata da una emorragia cerebrale. Fino a fine mese circa, è stato ricoverato in un reparto di terapia intensiva poi è stato trasferito in una clinica della Svizzera, dove la sua famiglia, in particolare la figlia, lo accudisce.

Le condizioni dell’attore sono preoccupanti ma pare che l’evoluzione clinica sia incoraggiante. Il figlio Anthony Delon, ha riferito all’agenzia AFP la situazione attuale del padre, le cui funzioni sarebbero perfette e le condizioni stabilizzate: “Mio padre ha avuto un problema cardio-vascolare e una leggera emorragia cerebrale”.