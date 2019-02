Al freddo polare con i capelli bagnati, il video diventa virale

Una stravagante acconciatura (più ancora di quella a banana) pensata da una ragazza dell’Iowa (Stati Uniti) ha reso il video, postato sul web, virale. Senza spesa e senza cercare alcun famoso parrucchiere o utilizzare, in un fai da te, prodotti per capelli come lacche o gel e asciugacapelli, Taylor Scallon è riuscita a sbalordire tutti.

Ad aiutare la giovane a diventar famosa sui social, con il suo video, è stato il gelo che ha letteralmente raddrizzato, tendo fermi e immobili i lunghi capelli di Taylor Scallon, anziché lungo le spalle, sopra la testa, regalando a tutti oltre il simpatico sorriso un punto di vista diverso dal solito.

Come ottenere una capigliatura unica

La giovane Taylor Scallon ha pensato di provare l‘effetto delle basse temperature, in questi giorni polari, sui capelli appena usciti dall’acqua. Affrontare, a testa bagnata, il freddo che in questi giorni sta colpendo alcune zone degli Stati Uniti è, già di per sé, una gran prova di fortezza e di coraggio, che – però – ha ben ripagato la giovane con il risultato sperato, sicuramente fantastico.

Taylor Scallon, ben coperto tutto il corpo, tranne la testa, e grande asciugamano in mano, con un sorriso rassicurante si è lasciata riprendere dalla videocamera che aveva predisposto per filmare tutta la scena. Pochi secondi con i capelli bagnati all’aria gelida sono stati sufficienti per attirare l’attenzione sul suo profilo Twitter, dove ha condiviso il video. Le visualizzazioni sono state migliaia, e non sono mancati i commenti di chi si è preoccupato per i capelli congelati e per la salute di Taylor che, con quel freddo, si sarebbe potuta ammalare.

In molti si sono apprestati a sconsigliare di provare come Taylor l’effetto capelli bagnati al gelo. Questi, infatti, si congelano immediatamente, o quasi, solo se le temperature sono rigide e, come si può ben immaginare, l’effetto sicuro è quello di prendere il raffreddore.