Afghanistan: poliziotta incinta uccisa dai Talebani

Cosa ne pensa l’autore

Beatrice Cinnirella - Una situazione veramente surreale e senza precedenti quella che sta vivendo l'Afghanistan. Le donne devono lottare per i propri diritti perdendo anche la vita in nome di questi. Dopo il ritorno dei talebani non si vedono più donne in giro ma solo uomini. È l'inizio della orrenda ed ingiusta dittatura talebana.