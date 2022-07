Addio al creatore delle carte da gioco Yu-GI-Ho

Ascolta questo articolo

Kazuki Takahashi aveva 60 anni, scomparso a causa di un incidente in mare, ritrovato a Okinawa, al largo di Nago, è diventato famoso negli anni ’90 per aver creato le carte da gioco Yu-Gi-Ho. Il mondo dei gamers piange la sua dipartita, sui social infatti impazza il cordoglio per il fumettista scomparso.

Su twitter infatti scrivono resta in pace, noi continueremo a giocare con le tue carte per l’eternità e sarà tramandato di generazione in generazione, prenderemo il messaggio che hai impartito nel mondo e lo porteremo con noi finchè vivremo, i tuoi manga saranno sempre fonte di ispirazione per tutti noi.

Nato a Tokyo, brevettò le celebri carte e disegnò diversi anime di grande successo, Creatore del manga e anime Yu-Gi-Oh!, che tratta di un mondo fantastico in cui i personaggi si sfidano a duello tramite carte che prendono vita durante il combattimento e da cui è stato poi tratto anche un gioco di carte collezionabili, Yu-Gi-Oh! TCG

Il Gioco di carte di Yu-Gi-Oh! (anche noto come Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, Yu-Gi-Oh! TCG o Yu-Gi-Oh! GCC) è un gioco di carte collezionabili reale derivato dall’analogo gioco immaginario che appare nel manga e anime Yu-Gi-Oh! (nel fumetto il gioco è chiamato “Magic & Wizards“, nel cartone animato è chiamato invece “Duel Monsters“).

Il Gioco comprende tre tipi principali di carte: Carte Mostro, Carte Magia e Carte Trappola. Attraverso l’Evocazione di Carte Mostro i giocatori cercano di danneggiare l’avversario, aiutati dai poteri di Carte Magia e Carte Trappola. Il gioco è pubblicato in Giappone dalla Konami; complessivamente è stato pubblicato in più di 40 nazioni. Nel 2009, la Konami ha annunciato che il totale delle vendite di carte aveva superato i 22,5 miliardi, il che ha permesso al gioco di entrare nel Guinness World Record come gioco di carte collezionabili con più carte vendute al mondo.