Aborto diventato illegale in Oklahoma, il governatore firma la legge

Cosa ne pensa l’autore

Lea De Simone - I diritti delle donne sono stati calpestati amaramente, oggi le donne dell'Oklahoma non hanno più il diritto di compiere scelte e prendere decisioni sul loro corpo, è un insulto verso tutti i passi in avanti che si erano fatti fino a questo momento con fatica perchè per le donne è sempre stato tutto più faticoso, ed oggi questa è la dimostrazione di quanto ancora sono costrette a subire.