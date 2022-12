A un passo dalla morte per anoressia e bulimia: il racconto della sua rinascita

Ascolta questo articolo

L’anoressia e la bulimia, ma in generale i disordini alimentari, come il binge eating, ovvero le grandi abbuffate, quindi mangiare fino a scoppiare, sono delle piaghe terribili che colpiscono soprattutto i più giovani, che siano maschi o femmine. Dopo la pandemia, in base al parere degli esperti, questi disturbi sono andati peggiorando e le persone afflitte rischiano la morte, proprio come è successo a una ragazza che oggi sta lottando per guarire.

Lora è una 27enne di Charleston, negli Stati Uniti che oggi è un’altra persona e, proprio sui social, ha deciso di raccontare la sua rinascita e il suo percorso di guarigione dai disturbi alimentari. Oggi può definirsi una sopravvissuta e da 10 mesi sta continuando il suo percorso di guarigione. A causa della sua malattia, è arrivata anche a redigere il suo testamento di morte.

Le sue foto sui social, in particolare Twitter, sono diventate virali. Sono foto che mostrano la sua magrezza, ma anche la sua trasformazione. Agli utenti che le chiedono cosa sia successo, lei racconta così il suo vissuto: “Sono passata da 14 anni di disturbo alimentare. Ho un misto di anoressia e bulimia. Ho ereditato l’anoressia da mia madre e ho ereditato la bulimia da mio padre”.

Oggi ha uno shop online di bigiotteria che l’aiuta a trovare anche uno stimolo e sprone ad andare avanti e lottare. Avrebbe dovuto curarsi in un centro specifico per disturbi alimentari, ma a causa delle sue condizioni di salute, le è stato impedito dal momento che avrebbe potuto morire durante il volo.

Oggi si dice finalmente libera dai disturbi che l’hanno attanagliata. Racconta di avere avuto delle ricadute, ma la sua lotta prosegue e va avanti. Racconta che “Oggi devo imparare cosa significa vivere. E la vita mi piace davvero tanto”, una delle tante risposte che invia su Twitter dove ha spiegato la sua storia.