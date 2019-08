A Sergio Ferrara il premio Breakthrough per aver formulato la teoria della Supergravità

Si chiama la teoria della Supergravità ed è la realizzazione del sogno di Albert Einstein: consiste nel rendere un tutt’uno la relatività e la fisica delle particelle. Ad averla scoperta è stato un fisico italiano che si risponde al nome di Sergio Ferrara. Non è l’unico autore della scoperta: ad averlo aiutato ci sono anche Daniel Freedman e Peter van Nieuwenhuizen.

Questa teoria ha fatto sì che i tre ricercatori potessero vincere il premio Breakthrough, l’equivalente del premio Oscar nell’ambito della scienza. Ha un’importanza pari a quella di un premio Nobel. Sergio Ferrara si definisce emozionato per il riconoscimento, ad un’età di 74 anni, che a novembre gli sarà consegnato ufficialmente negli Stati Uniti d’America.

Il premio Nobel per la scienza: cos’è la teoria della supergravità

43 anni fa, i tre fisici sono riusciti per la prima volta a mettere insieme la definizione della forza di gravità e la descrizione delle particelle fondamentali, riuscendo, perciò, ad utilizzare la fisica quantistica. Si considerano forze gravitazionali e non dando vita ad un qualcosa che vede l’unione di due argomenti sempre separati, poiché uno riguarda la fisica dell’universo e uno riguarda gli acceleratori di particelle.

Il Breakthrough Award è un premio abbastanza recente: è stato inaugurato nel 2012, ma in sette anni ha raggiunto livelli mondiali. L’idea della creazione è stata di diverse persone, tra cui il noto Mark Zuckerberg, fondatore delle più famose piattaforme di social network (Facebook, Instagram, WhatsApp, etc.).

Il fisico Ferrara vive a Ginevra, la città per eccellenza della fisica, e lavora proprio al CERN, laddove c’è il famoso acceleratore di particelle. Il motivo per cui sono stati scelti come vincitori i tre fisici della teoria della supergravità è riportato nel comunicato scritto dal presidente del Comitato scientifico: “È straordinario che le equazioni di Einstein ammettano la generalizzazione che conosciamo come supergravità“.