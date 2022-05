9 maggio 2022, segnatevi questa data sul calendario

Ascolta questo articolo

In questi ultimi due mesi, oltre alla pandemia di Covid, che continua ad essere presente nel mondo intero, sta preoccupando molto la situazione che si è venuta a creare in Ucraina, entrata in contrasto con la Russia. Il Governo di Vladimir Putin continua a spiegare che quella che sta andando in atto nel Paese dell’Est è una operazione “speciale”, anche se ha assunto le dimensioni di una crisi sociale, politica ed economica senza precedenti da ottanta anni a questa parte.

Secondo quanto si apprende in queste ore la crisi sembra per il momento non conoscere una fine, e l’Ucraina continua a chiedere lo stringente aiuto della NATO e dei suoi alleati. D’altro canto le nazioni che fanno parte del Patto Atlantico hanno chiarito che non è loro intenzione entrare in ostilità con la Russia, per questo per ora il Paese viene aiutato con il rifornimento di materiale bellico utile alla difesa del territorio nazionale ucraino. Ma Putin non la pensa in questa maniera, vediamo però che cosa potrebbe succedere a breve.

L’annuncio shock

A breve il presidente russo potrebbe lanciare un annuncio che mirerebbe a cambiare completamente la crisi in questione. Secondo quanto si apprende da alcuni media internazionali, precisamente dal quotidiano britannico Indipendent, il 9 maggio potrebbe essere un data chiave delle ostilità.

In quella data le operazioni russe potrebbero anche cessare, ma secondo i media britannici, che hanno riportato fonti del governo, Putin sarebbe pronto il prossimo 9 maggio ad annunciare un conflitto totale contro l’Ucraina. Una situazione che sarebbe pericolosa per il mondo intero, ma ciò non è detto che accada.

A far pensare che proprio quel giorno Vladimir Putin possa fare questo annuncio è il fatto che il 9 maggio è una data importante per la Russia, in quanto ricorre infatti l’anniversario della resa delle forze militari tedesche nel secondo conflitto mondiale, quindi una data di festa e orgoglio patriottico della vittoria dell’Armata rossa contro il nazismo.