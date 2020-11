Siamo arrivati a 50 milioni di contagi nel mondo. Il virus sta esplodendo e il grafico mostra come la curva sia sempre più fuori controllo. A marzo quando in Italia eravamo in lockdown pieni di contagi, il mondo ancora non aveva capito quanto grave fosse questo virus. Basti ricordare come Boris Johnson, primo ministro inglese, parlava di immunità di gregge per poi ritrovarsi in terapia intensiva e lottare tra la vita e la morte.

Ora abbiamo Francia, Inghilterra, Irlanda, Galles, Polonia, Spagna in lockdown e anche molti altri stati nel mondo. Ciò nonostante la curva sta salendo esponenzialmente.

Gli Stati Uniti d’America sono fuori controllo completamente, hanno 120.000 contagi al mondo. Pare che proprio per questo motivo Trump abbia perso le elezioni contro il democratico Biden, ovvero per una pessima gestione del virus. Nessuno stato al mondo ha 120.000 contagi al mondo e un numero complessivo di quasi 10 milioni di contagiati.

Anche la Francia è in ginocchio e si trova a dover gestire uno stato in totale lockdown e circa 60.000 nuovi contagi ogni giorno. In questi giorni anche Germania e Svezia hanno numeri da record per contagi da quando è iniziata la pandemia.

C’è chi dice che se ci sono 50 milioni di contagi certificati, considerando gli asintomatici ci possano essere 500 milioni di casi nel mondo, mezzo miliardo di contagi.

C’è anche da dire che non bisogna disinteressarsi degli asintomatici, Burioni, pochi giorni fa ha fatto vedere come dalle tac polmonari di alcuni asintomatici, il 50% aveva danni ai polmoni, quindi non è assolutamente da sottovalutare la questione asintomatici e pensare che il virus non lasci traccia.