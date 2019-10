4000 morti per la più grande epidemia di morbillo in Congo

Cosa ne pensa l’autore

Laura Filippi - Il morbillo è, da sempre, una malattia molto contagiosa e potenzialmente grave che può causare la morte; proprio per queste motivazioni, almeno in Italia, molte persone hanno fortunatamente deciso di procedere con la vaccinazione. Dove questo non è così comune, anche solo per difficoltà logistiche come nei Paesi africani, sta procedendo l'Unicef, con la speranza di fermare il contagio il prima possibile.