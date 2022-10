280mila guadagnati in 4 anni: "Vengo pagato per fare niente"

Ascolta questo articolo

Quante volte ci siamo sentiti dire che non stiamo facendo nulla di buono. Forse tante, troppe volte. In un mondo sempre più complesso, dove anche trovare un lavoro stabile è diventato ormai una utopia, c’è chi invece decide di inventarsi nuovi lavori. E ci riesce. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di Shoji Morimoto, un 38enne di Tokyo che si mette in affitto.

Fin qui nulla di strano, anche perchè ci sono delle persone che, a pagamento, si mettono a disposizione degli altri per eseguire svariati lavori. Morimoto invece fa l’esatto contrario: affitta sè stesso agli altri, ma non fa assolutamente nulla. Nonostante questa sua caratteristica viene pagato profumatamente dalle persone tanto che ha guadagnato ben 280mila euro in 4 anni.

Una storia incredibile

Ma come ha fatto Morimoto a gudagnare tutti questi soldi in pochissimo tempo? Lo ha spiegato lui stesso ai media internazionali, la notizia in Italia è stata riportata anche dal sito di Radio 105. “Metto a disposizione una persona (io) che non fa niente. Non so fare altro che mangiare, bere e rispondere a domande, se molto semplici” – questo ha dichiarato Morimoto.

Una delle caratteristiche del 38enne è che non vuole sforzarsi troppo, per cui non esegue lavori o cose molto complesse. Come detto al massimo esegue qualche gesto, ad esempio una persona che lo aveva affittato gli ha chiesto se lo salutasse mentre prendeva il treno. Insomma, nulla di particolare.

“Prima lavoravo in un’azienda editoriale e spesso mi rimproveravano perché non facevo nulla. Così ho pensato a come sfruttare questa naturale inclinazione” – così ha dichiarato infine Morimoto, che colpito davvero tutti quanti per la sua particolare storia. L’uomo ha dichiarato che il lavoro è aumentato soprattutto durante la pandemia di Covid, quando a causa delle restrizioni la gente sentiva la solitudine in maniera maggiore.