22enne indiano getta nel fiume la BMW ricevuta al posto della Jaguar

È sicuramente successo a tutti di essere delusi dai regali ricevuti per il compleanno, specialmente nel caso in cui aspettative e realtà non si incontrino, lasciando deluso il ricevente. Un 22enne indiano ha deciso di dimostrare in modo plateale la sua delusione per un regalo ricevuto dai genitori.

Per il compleanno del giovane Akash Kumar, il padre e la madre gli hanno regalato una BMW Sedan 3° serie, un regalo di tutto rispetto che in molti farebbero carte false per avere. Il ragazzo però desiderava una Jaguar, secondo quanto rivela la rivista locale Times of India, che riporta come lo scorso 10 agosto, preso da un impeto di rabbia, il giovane abbia lanciato la macchina ricevuta nel canale Yamuna Occidentale.

“Akash voleva una Jaguar da parte di suo padre, ma quando non gli è stata regalata, ha buttato via la BMW in un impeto d’ira“, ha raccontato ai media locali un ufficiale della polizia. “La sua famiglia ha venduto la Innova che avevano ricevuto dai parenti per potergli comprare la BMW.”

Secondo quanto riporta il giornale, il giovane avrebbe filmato il gesto ed inviato il video ai genitori.

La polizia sostiene che i genitori abbiano detto che il figlio soffre di un problema mentale non specificato, e non è stato fatto alcun arresto nella vicenda, dato che nessuno ha sporto denuncia per il gesto del ragazzo.

Il padre di Akash difende il figlio rinnegando il resoconto della polizia, e dicendo che suo figlio non avrebbe mai richiesto una Jaguar e che l’intero incidente sia stato frutto di una casualità e non di un gesto intenzionale. “Abbiamo due auto, una BMW ed una Swift. Mio figlio non ha mai richiesto una Jaguar”, ha raccontato Sanjeev Kumar al giornale.

Kumar sostiene che Akash e BMW siano finiti nel canale dopo che il figlio ha sterzato bruscamente per evitare un’antilope che bloccava la strada e che, dopo alcune ore, grazie all’aiuto di sommozzatori, gente del villaggio ed una scavatrice, l’automobile sommersa sia stata portata fuori dalle acque del canale.