17 milioni di visoni macellati: animalisti pronti a scendere in strada

La Danimarca ha preso poche ore fa una decisione molto criticabile che sicuramente provocherà forti manifestazioni da parte di animalisti di tutta Europa. Si tratta di mandare al macello ben 17 milioni di visoni.

La Danimarca uno dei principali esportatori a livello mondiale di pellicce ha preso questa decisione perchè i visoni pare che trasmettano un

Pare che il motivo sia che trasmettono una variante del virus che può indebolire l’efficacia dei futuri vaccini anti-covid. E’ sicuramente un tema molto delicato che sicuramente creerà fortissime polemiche e probabili scontri in strada organizzati dalle principali organizzazione animaliste.

Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha affermato: «Il virus è mutato nei visoni e si è diffuso ad alcuni esseri umani. Può avere conseguenze devastanti in tutto il mondo» Continua diucendo che è stata u na decisione difficile ma indispensabile per la salute mondiale.

Verranno sicuramente prese delle decisioni per “aiutare” gli allevatori e coloro che lavorano nella filiera delle pellicce che sono destinate principalmente alla Cina e ad Hong Gong. Kopenhagen Fur, per esempio è una cooperativa di 1.500 allevatori danesi che rappresenta il 40 per cento della produzione mondiale delle pellicce.