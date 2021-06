La polizia spagnola ha arrestato un ragazzo di nemmeno 16 anni su cui pende una pesantissima accusa: l’accusa di aver stuprato la madre durante un’aggressione sessuale, nell’abitazione che condivideva con la donna sull’isola di Gran Canaria.

E’ stata proprio la donna, sotto choc, a chiamare la polizia locale e a denunciare l’accaduto, dicendo di essere stata appena violentata dal figlio minorenne in casa. Il giovane, arrestato dagli agenti, accorsi immediatamente sul posto, è stato rinchiuso in una struttura minorile per ordine del giudice. Si tratta di una misura cautelare che, per gli adulti, è simile al carcere provvisorio.

Le dichiarazioni del 16enne

Proprio ieri, davanti al giudice del Tribunale di Las Palmas, si è discusso questo sconvolgente caso di violenza sessuale. Nel corso dell’udienza preliminare, il giudice ha raconto le dichiarazioni del presunto aggressore che dice di non ricordare nulla della violenza sessuale nè di quei terribili momenti in casa.

Il giovane sembra non ricordare la violenza sessuale ai danni della madre. Ha spiegato di aver scoperto quello che era accaduto solo quando gli agenti glielo hanno comunicato dopo il suo arresto. Secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe agito sotto effetto di droghe. Su richiesta della Procura Provinciale,. il giudice ha deciso di arrestarlo in regime di detenzione carceraria in una struttura per minori.

Su richiesta della Sezione Minori della Procura,inoltre, è stato disposto che per il 16enne venga attivato il protocollo anti-suicidio, tenuto conto della gravità delle accuse nei suoi confronti e dei fatti che ha esposto nella sua comparizione, in cui ha riconfermato quanto detto in precedenza agli inquirenti, ossia di non ricordare nulla dell’accaduto. Le accuse nei confornti del giovane sono molto gravi e stanno cercando di evitare che possa decidere di commettere qualche terribile gesto. Il caso ha sconvolto letteralmente l’opinione pubblica e i mass media di tutto il mondo.