16enne muore ad una festa per aver inalato del gas esilarante

Ascolta questo articolo

Partecipare a una festa, divertirsi con gli amici rischia, in alcuni casi, di trasformarsi in una vera e propria tragedia. È quanto accaduto a Kayleigh Burns, una ragazza di 16 anni che, a una festa, ha inalato del gas esilarante che per lei è stato fatale. Ha partecipato a una festa, insieme a moltissimi altri coetanei, a Leamington Spa, nella contea del Warwickshire e, proprio qui, ha trovato la morte.

La tragedia è raccontata dal Daily Mail che ha sentito la sorella, ovvero Clare Baker, la quale ha ricevuto un messaggio da parte di un amico che l’avvisava che Kayleigh non stava bene e che era immediatamente giunta in ospedale, anche se non ha specificato in quale nosocomio la stessero portando. La sorella ha provato a contattare vari ospedali per capire dove fosse ricoverata.

Nel frattempo, a casa sua, i familiari venivano avvisati della tragedia grazie alla polizia che, giunta nell’abitazione, ha comunicato la morte di Kayleigh che, di lì, a poco, avrebbe compiuto 17 anni. I fatti qui seguenti e la tragedia accaduta a questa giovane ragazza risalgono al 4 giugno scorso, ma noi ne veniamo a conoscenza soltanto ora.

Sembra che, durante la festa, la ragazza avesse inalato del protossido d’azoto che è noto come gas esilarante. Inoltre, l’inalazione di questo prodotto, per lei asmatica, è stata decisiva portandole alla morte. La sorella ha rilasciato una dichiarazione al Daily Mail ricordandola in questo modo: “Mia sorella aveva solo 16 anni, quasi 17, ed era la ragazza più straordinaria di sempre. Il legame che avevamo, non riesco nemmeno a descriverlo. Kayleigh è cresciuta e ha avuto una buona infanzia con una famiglia che l’ha sempre amata”.

Secondo la sorella, durante l’adolescenza, ha cominciato a frequentare persone sbagliate e questo le ha impedito di continuare a vivere. Una ragazza che, sempre il racconto di Clare, sognava di diventare hostess e viaggiare per il mondo.