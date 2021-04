13enne cade nel fiume mentre si reca a scuola. La polizia: "È scomparso"

Sono sempre di più i giovani che, mentre percorrono il tratto di strada, per andare da qualche parte, magari a scuola, poi non riescano mai a raggiungere il luogo in quanto scompaiono e si volatilizzano senza dare spiegazione del loro gesto. Un episodio simile è accaduto nel Regno Unito, dove un 13enne, mentre stava andando a scuola, è caduto, per cause ancora da accertare, nel fiume. La polizia sta vagliando qualsiasi ipotesi, ma pensa sia scomparso.

Il fatto è accaduto nella giornata di martedì 20 aprile, in base a quanto riporta il sito Metro.co.uk. Secondo la ricostruzione dei fatti, il 13enne avrebbe preso il bus per recarsi a scuola, ma non è mai arrivato dal momento ch sarebbe sceso a una fermata prima, per la precisione all’altezza del Tower Bridge.

In base a quanto si apprende dal sito, sembrerebbe che il giovane studente sia caduto nel Tamigi. Il preside Jones della scuola invia una lettera ai genitori per esprimere la sua vicinanza in questo momento difficile: “È con preoccupazione che condivido le notizie su uno studente dell’ottavo anno presso l’Ark Globe Academy. La mattina di martedì 20 aprile, non è entrato a scuola nonostante viaggiasse su un autobus con un amico in uniforme scolastica”.

Secondo le fonti fornite dalla polizia londinese, sembra che il 13enne sia scomparso. Una notizia che, dice il presidente, è dolorosa sia per la famiglia, ma anche per gli amici e tutte le persone che gli volevano bene. Spera e prega insieme a loro affinché possano trovare sollievo e un po’ di pace, anche se ammette essere difficile.

Dalla polizia fluviale sino ai Vigili del fuoco passando per l’elicottero della polizia, tutti sono impegnati nelle tracce del 13enne. A distanza di alcuni giorni (il fatto è accaduto martedì), non si sa ancora nulla del giovane. Una signora che passava in quella zona ha detto che ha trovato la giacca e la cartella del ragazzino proprio vicino al fiume dove sembra essere caduto.