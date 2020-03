Wall Street e le borse europee in forte calo per la diffusione del coronavirus

Cosa ne pensa l’autore

Rita Piras - Per la Cina il 2020 potrebbe essere un anno a crescita zero: è ciò che succede quando la seconda economia più grande del mondo mette in quarantena 50 milioni di persone e blocca gli spostamenti di altri 730 milioni di abitanti. Ma con il diffondersi del coronavirus nei cinque continenti, non è più certo solo l’economia cinese a rischiare la paralisi. Ovunque regna incertezza e inquietudine e le misure di contenimento adottate dai governi sembrano non essere sufficienti o idonee ad impedire il propagarsi del virus e gli effetti negativi sull'economia del mondo intero.