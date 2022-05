Ascolta questo articolo

Oltre a dover fare i conti con un rincaro esponenziale dell’energia, gli italiani sono alle prese con le truffe delle bollette. La crisi umanitaria in Ucraina ha prodotto delle pesanti ripercussioni anche in ambito economico, e a pagarne le conseguenze è anche l’Italia. I costi delle bollette sono alle stelle, il Governo ha cercato di tamponare la situazione, ma senza grandi risultati.

Negli ultimi tempi, sempre più utenti hanno segnalato di aver ricevuto una lettera che a molti è suonata davvero strana. Nelle prossime setimane ci si attende dei cambiamenti importanti, i fornitori hanno messo tutti in guardia. Purtroppo, sono in arrivo brutte notizie per tutti: ecco di cosa si tratta.

Ecco le ultime novità

Gli ultimi anni di pandemia hanno già ridotto gli italiani alla canna del gas, di recente le atrocità nell’Est Europa hanno inferto il definitivo colpo di grazia alla nostra economia. Le famiglie e le imprese sono alle prese con rincari esagerati del costo dell’energia, si parla di prezzi triplicati ai quali è quasi impossibile farvi fronte.

Come se non bastasse, le ultime novità su questo fronte sono particolarmente preoccupanti. Negli ultimi giorni molti italiani hanno ricevuto una lettera dai fornitori in cui si parla di alcune modifiche contrattuali: “Con riferimento al Tuo contratto a mercato libero di energia elettrica e/o gas, a causa della mutata situazione di mercato, si rende necessario apportare alcune modifiche al tuo contratto, che in ogni caso non verranno applicate prima della scadenza naturale delle tue condizioni economiche”. In sostanza, i fornitori non riescono più a proporre il pagamento di un prezzo fisso ogni mese e hanno già avvisato che si passerà presto al prezzo variabile.

Si tratta solo dell’ultima batosta alla quale dovranno far fronte gli italiani. Secondo quanto rivela l’amministratore delegato Edison, Nicola Monti, per gli operatori è diventato ormai impossibile sostenere tariffe più convenienti di quelle stipulate fino a 6-7 mesi fa. Per questo motivo non ci si può che rassegnare, per gli italiani è sfumata anche questa possibilità vantaggiosa del prezzo fisso.