In queste ultime settimane sta andando sempre più di moda la serie televisiva Netflix dal titolo Squid Game. Si tratta di una pellicola che sta avendo successo soprattutto tra i più giovani e che sta spopolando anche in Italia. E qualcuno ha provato a cavalcare l’onda sfruttando a pieno la situazione e ideando una truffa milionaria. Infatti recentemente era apparsa in Rete una criptovaluta che portava il nome proprio di Squid Game. Moltissime persone ci hanno investito.

Gli esperti che si occupvano appunto di criptovalute avevano lanciato l’allarme, avvisando che tutto ciò poteva essere una truffa. Ed infatti così è stato. I creatori del progetto-truffa hanno seguito l’hype del momento, che è quindi cresciuto sempre di più fino a toccare la cifra di 40 dollari, mentre oggi vale solo 1 centesimo di dollaro. La criptovaluta è stata lanciata lo scorso 20 ottobre. Nel giro di neanche 10 giorni la misura è diventata colma e gli ideatori del progetto hanno venduto tutte le partecipazioni. Si è trattato di una truffa comunemente chiamata “rug pull”, dove non è permesso rivendere i propri token.

Spariti nel nulla

La smobilitazione della criptovaluta è avvenuta il primo novembre scorso. Giornalettismo ha mostrato sulle sue pagine online il tracker dei valori delle criptovalute. Si è trattato quindi di una truffa ben architettata, che ha praticamente seguito il trend del momento, Squid Game appunto, seguendo i canoni di altre clamorose truffe perpetrate nel mondo dell’economia e della finanza mondiale.

Chi ha acquistato la moneta “Squid” ispirata a Squid Game è rimasto con il nulla in mano. C’è anche chi ha investito cifre molto elevate. Il sito ufficiale della criptovaluta, squidgame.cash, è stato chiuso e attualmente risulta non più disponibile. Ma il danno ormai è stato fatto e tante persone sono rimaste vittime della truffa.

Quello delle criptovalute è un mondo insidioso, in cui bisogna tenere gli occhi bene aperti. Le truffe e i raggiri sono sempre dietro l’angolo. La criptovaluta Squid Game sarebbe appunto dovuta servire come un token da utilizzare per un nuovo gioco online ispirato alla serie Netflix. Gioco che doveva essere pubblicato questo mese. Le persone che hanno acquistato la cripto, quindi, non sono più riuscite a riconvertirla in valuta legale.