Sciopero portavalori: impossibile prelevare dal bancomat l’1 e il 2 agosto

Il mese di agosto inizia con i primi problemi, che potrebbero far storcere il naso chi ha bisogno di prelevare i soldi contanti dai bancomat per partire in vacanza, o di fare lo stesso nelle località turistiche. Il 1 e 2 agosto, infatti, i portavalori faranno sciopero, e gli sportelli automatici potrebbero non avere contanti a sufficienza per far ritirare i soldi a tutti.

A pochi giorni dall’inizio del mese dell’esodo estivo, le banche sono già al lavoro per tentare di non creare alcun tipo di disagio a coloro che necessitano di prelevare, anche se la certezza matematica a riguardo non c’è.

Prelievo non disponibile: i limiti del 1 e 2 agosto per i bancomat

La Banca San Paolo ha deciso di correre ai ripari inviando una mail a tutti i clienti per avvisare che i prelievi in quei due giorni potrebbero non risultare disponibili. Pertanto si dovranno organizzare per ritirare i soldi o prima o dopo tale data. È importante, però, ricordare che i clienti di Banca San Paolo possono prelevare anche nelle tabaccherie, con convenzione Banca 5.

Lo sciopero è dovuto a diversi sindacati, come ad esempio Cgil, Cisl e UIltucs, per rinnovare dei contratti che sono scaduti nel 2015. Alla protesta aderiranno circa 70 mila dipendenti della vigilanza privata. I vigilanti che operano nell’ambito degli aeroporti, invece, sciopereranno il 6 settembre.

La Cisl spiega in un comunicato che non sono stati risolti alcuni problemi inerenti all’aumenti dei salari, dei contratti, e anche alcune cose riguardanti la sicurezza dei lavoratori. Alcune divergenze si sono verificate anche per gli orari di lavoro, in quanto sono state rifiutate alcune proposte di modifiche che riguardavano gli orari flessibili senza regole che avrebbero limitato un po’ i diritti dei lavoratori, secondo il sindacato della Cisl. Dunque, per prelevare, l’ideale sarebbe organizzarsi in queste ore, prima che inizi il mese.