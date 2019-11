Reddito e pensioni di cittadinanza: accolte più di un milione di domande, ecco i dati aggiornati

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - Gli ultimi dati in arrivo dall’Inps sul reddito e sulle pensioni di cittadinanza evidenziano la grande diffusione del provvedimento, che ha trovato certamente il favore dei cittadini coinvolti in situazioni di particolare disagio. Per trovare piena attuazione ora gli assegni di welfare devono però confrontarsi con la cosiddetta fase 2, che prevede il reinserimento lavorativo dei beneficiari.