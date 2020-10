Reddito di Emergenza 2020: ecco come sapere quando arriva il pagamento Inps della terza rata

Il reddito di emergenza 2020 rappresenta una misura straordinaria nata per far fronte alle gravi conseguenze della crisi sanitaria ed economica dovuta al Coronavirus. Il provvedimento si è infatti posto lo scopo di tutelare quei lavoratori e quelle famiglie che non possiedono i requisiti utili per l’accesso al reddito di cittadinanza e che al contempo risultano al di fuori del perimetro delle altre misure assistenziali e di welfare.

Rispetto alla terza rata del REM, bisogna innanzitutto evidenziare che è ancora possibile effettuare domanda di accesso, ma solo per poco tempo. La scadenza utile fissata dalla legge è infatti il prossimo 15 ottobre 2020, termine dopo il quale non sarà quindi possibile inoltrare alcuna pratica. Resta però utile sottolineare che per molti di coloro che hanno già effettuato l’invio della domanda risulta già possibile verificare lo stato di lavorazione della domanda e controllare quindi quando arriva il relativo pagamento.

Reddito di Emergenza 2020: quando arriva il pagamento della terza rata

Stante la situazione appena descritta, l’Inps mette a disposizione tramite i propri servizi online le informazioni relative alla gestione della pratica e al relativo pagamento all’interno dell’area riservata degli utenti. Per effettuare una verifica bisogna quindi effettuare l’accesso tramite PIN o SPID e cercare la voce “gestione domande – liste domande ed esiti”.

A questo punto sarà possibile verificare lo stato di gestione della pratica. Qualora vi sia esito positivo, l’Inps comunicherà nello stesso spazio anche la data di emissione del pagamento della terza tranche del reddito di emergenza. Nel caso in cui invece vi sia riscontro di accoglimento senza che risulti la data utile di accredito, sarà necessario riprovare dopo qualche giorno.

Una modalità differente per verificare in che data verrà accreditato il sostegno di welfare consiste nell’accedere al “fascicolo previdenziale del cittadino” e quindi cliccare sulla voce “prestazioni e pagamenti” presente nel menù posizionato a sinistra.