Reddito di cittadinanza, attenzione ai pagamenti di ottobre. Ecco cosa sta succedendo

Come si sa in questi anni il Governo ha studiato importanti misure per venire incontro ad una povertà sempre più crescente. Purtroppo molti italiani sono in difficoltà e con l’arrivo del Covid-19 in moltissimi hanno perso il posto di lavoro. Si tratta di una situazione molto preoccupante a cui si sta cercando di far fronte. Chi proprio non riesce ad andare avanti e vive in condizioni di povertà, ha richiesto il Reddito di Cittadinanza, misura fortemente voluta dal Movimento Cinque Stelle.

In questo periodo sta facendo discutere proprio la questione del Reddito di Cittadinanza, a causa del quale, secondo molti imprenditori, in questa stagione estiva non si è risuciti a trovare manodopera soprattutto tra le persone più giovani. In queste ore ci sono novità per quanto riguarda il pagamento della misura in questione per il mese di ottobre, ecco che cosa sta succedendo.

RdC, attenzione al mese di ottobre

Anche questo mese di ottobre l’INPS accrediterà sulla apposita carta il Reddito di Cittadinanza. Per i nuovi beneficiari del sussidio statale i pagamenti partiranno verso il 14 del mese di ottobre e fino al 17. Non avranno luogo il 15 ottobre come avviene di solito, in quanto quest’anno tale giorno cade di sabato.

Come si sa il sabato gli istituti di credito sono chiusi. Il 27 ottobre prossimo invece partiranno i pagamenti per chi ha già ricevuto il sussidio nei mesi precedenti, mentre una categoria di persone dovrà addirittura attende il mese di novembre per vedersi accreditata la somma spettante del Reddito di Cittadinanza.

Si tratta di coloro che hanno presentato per la prima volta domanda per poter ottenere il Reddito. Inoltre, il 27 ottobre i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, in possesso dei requisiti richiesti, potranno ottenere il pagamento dell‘assegno unico universale che verrà ricaricato sempre sulla carta del sussidio in questione.