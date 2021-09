Cosa ne pensa l’autore

Lucio Cattaneo - Che Quota 100, in medio tempore, non sarebbe stata sostenibile era ampiamente prevedibile. Nessuno però sembrava preoccuparsene eccessivamente perché, se confrontata con la draconiana legge Fornero, rappresentava una via di uscita dal mondo del lavoro accettabile, pur con le penalizzazioni previste. Ora che scade, bisognerà fare in fretta per escogitare una soluzione che accontenti tutti, o meglio, che scontenti tutti il meno possibile,