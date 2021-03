Pensioni, quasi il 50% dei professionisti deve continuare a lavorare dopo aver maturato l’assegno

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - L’adozione generalizzata del calcolo contributivo puro per le pensioni mette in guardia rispetto all’importo dell’assegno che sarà erogato durante la vecchiaia. Per chi svolge attività autonoma o libero professionale si rischia di arrivare a percepire la metà dell’ultimo stipendio. In molti casi, se non si è provveduto ad attivare per tempo un fondo pensione integrativo, l’unica scelta consiste nella prosecuzione dell’attività.