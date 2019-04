Pensioni: per Unimpresa è boom di spesa per il comparto previdenziale, +36 miliardi in 4 anni

Cosa ne pensa l’autore

Stefano Calicchio - I recenti dati evidenziati da Unimpresa mettono in luce la contraddizione inerente la spesa per la previdenza ed il welfare nel nostro Paese. Da un lato si investono somme e percentuali importanti del nostro Pil, dall’altro l’efficacia di tali interventi è messa in dubbio dal fatto che ancora molti lavoratori si trovano costretti ad affrontare la rigidità dei requisiti utili per accedere alle prestazioni pensionistiche e sociali.